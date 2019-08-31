В ДНР заявили о резком увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Число обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков резко увеличилось, с начала суток зафиксированы 34 нарушения режима прекращения огня, заявили в субботу журналистам в народной милиция ДНР.

Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе. В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня чуть ранее заявили, что украинские силовики ведут массированный обстрел сел на юге ДНР, за четыре часа по ним выпущено 260 боеприпасов.

"В настоящее время, несмотря на действующее перемирие, мы отмечаем резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов республики со стороны ВСУ на мариупольском и горловском направлениях. Только с начала текущих суток по состоянию на 21.00 зафиксированы 34 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ", - сказал собеседник.

По его словам, по населенным пунктам республики на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили более 200 мин, применяли тяжелую артиллерию и противотанковые управляемые ракеты. Всего с начала действия нового перемирия – с 21 июля – украинские силовики более 300 раз нарушили режим прекращения огня.