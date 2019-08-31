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РИА Новости

В ДНР заявили о резком увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

22:09 31.08.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Число обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков резко увеличилось, с начала суток зафиксированы 34 нарушения режима прекращения огня, заявили в субботу журналистам в народной милиция ДНР.
Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе. В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня чуть ранее заявили, что украинские силовики ведут массированный обстрел сел на юге ДНР, за четыре часа по ним выпущено 260 боеприпасов.
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"В настоящее время, несмотря на действующее перемирие, мы отмечаем резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов республики со стороны ВСУ на мариупольском и горловском направлениях. Только с начала текущих суток по состоянию на 21.00 зафиксированы 34 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ", - сказал собеседник.
По его словам, по населенным пунктам республики на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили более 200 мин, применяли тяжелую артиллерию и противотанковые управляемые ракеты. Всего с начала действия нового перемирия – с 21 июля – украинские силовики более 300 раз нарушили режим прекращения огня.
"Хочу отметить, что резкое увеличение количества обстрелов спровоцировано боевиками националистических подразделений, которые вышли из-под контроля Киева, что ставит под угрозу срыва достигнутые в Минске договорённости о перемирии", - добавили в народной милиции ДНР.
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