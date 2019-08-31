Зеленский: Богдан был не прав, когда поехал в Сан-Тропе в День Украины

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Богдан был не прав, когда поехал "гулять в Сан-Тропе" на День независимости страны.

Украина 24 августа отмечала 28-ю годовщину независимости. Команда журналистских расследований Bihus.info сообщила, что Богдан провел День независимости на свадьбе в Сен-Тропе на Лазурном берегу во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях. Богдан заявил, что свободное от работы время проводит, где хочет, главное - "не воровать".

"Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации, он не мог быть как один из реальных, мощных людей во власти, и он не имеет права на День независимости в Сан-Тропе гулять. Я думаю, что он не прав. Нарушал ли он закон? Нет, не нарушал. Ну, не все мерится законом", - сказал Зеленский в интервью проекту "100 дней президента Украины", трансляцию вел канал " 1+1 " в субботу.

Но при этом Зеленский подчеркнул, что Богдан брал официальный отпуск и уехал за несколько дней до торжества.