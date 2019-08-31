Около 90 тысяч человек посетили фестиваль "PRO лето" на ВДНХ

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Площадку фестиваля "PRO лето" на ВДНХ в Москве уже посетили около 90 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Дневная часть "PRO лето" проходила на проспекте Сахарова, где только за первые два часа собралось около 20 тысяч человек, и плавно перешла в финальную - на ВДНХ с 19.00 до 23.00, перед аркой главного входа в парк.

В пресс-службе Российского союза молодежи (один из организаторов фестиваля) рассказали, что мероприятие на проспекте Сахарова посетили более 40 тысяч человек. Дневная часть программы включала в себя концерт и спортивные соревнования. Так, гости фестиваля могли попробовать себя в состязаниях по сапборду, паркуру, футболу, обучиться уличным танцам, попробовать себя в качестве канатоходцев.

В концерте у ВДНХ принимают участие группы "Руки Вверх!", "Дискотека Авария", а также Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil`, Andreo, Миа и El`man. Артистов выбирали сами горожане в проекте "Активный гражданин".

"События последнего летнего фестиваля "PRO лето" на ВДНХ уже посетили около 90 тысяч человек. Сейчас здесь проходит большой концерт", - говорится в сообщении.

Фестиваль "PRO лето" развернулся на 22 городских площадках, а также на 24 площадках фестиваля-конкурса "Цветочный джем".

Пресс-служба мэрии уточняет, что шоу продлится до 23:00.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения ранее рассказали, что в связи с проведением фестиваля на ряде улиц будет перекрыто движение. Так, до 22.00 1 сентября будут полностью перекрыты улица Маши Порываевой от проспекта Сахарова до Каланчевской улицы, а также проспект Сахарова от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой. Кроме того, будут перекрыты местные проезды от проспекта Сахарова до Орликова переулка и от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка.