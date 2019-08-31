В Подмосковье из воды подняли тело одного погибшего при крушении вертолета

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Тело одного погибшего подняли из воды после падения частного вертолета в Клязьминское водохранилище в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке ГУ МЧС.

Ранее в МЧС агентству заявили, что частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега. Вертолет уже обнаружен под водой, на место ЧП направлены водолазы. Заведено уголовное дело.