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РИА Новости

Мосгортранс выяснит причины возгорания рейсового автобуса на Тверской

21:34 31.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мосгортранс выяснит причины возгорания рейсового автобуса на Тверской улице, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в пустом автобусе на Тверской улице в центре Москвы, пострадавших нет.
"Сегодня около 20:00 в районе дома 15 по Тверской улице произошло возгорание в моторном отсеке автобуса маршрута № 904. Водитель оперативно высадил пассажиров из салона и вызвал на место пожарный расчет. Причины случившегося установят специалисты группы производителя автобуса ГАЗ совместно с Мосгортрансом", - сказали в пресс-службе.
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