Мосгортранс выяснит причины возгорания рейсового автобуса на Тверской

Ранее сообщалось, что пожар произошел в пустом автобусе на Тверской улице в центре Москвы, пострадавших нет.

"Сегодня около 20:00 в районе дома 15 по Тверской улице произошло возгорание в моторном отсеке автобуса маршрута № 904. Водитель оперативно высадил пассажиров из салона и вызвал на место пожарный расчет. Причины случившегося установят специалисты группы производителя автобуса ГАЗ совместно с Мосгортрансом", - сказали в пресс-службе.