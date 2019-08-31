Кадыров рассказал о дискуссии с Путиным о самых красивых мечетях

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Кадыров сообщил о намерениях Путина посетить Чечню, а также рассказал о дискуссии с главой государства о мечетях в Шали и Санкт-Петербурге.

"Я заверил, что это (мечеть в Шали. — Прим. ред.) самая большая в Европе и красивейшая мечеть в мире. Мне очень приятно было, что наш президент назвал самой красивой в мире мечеть в своем родном Петербурге", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Путин назвал хорошими темпы развития республики и дал напутствие не снижать их. Глава Чечни в своем посте поблагодарил президента за поддержку и помощь в деле борьбы с терроризмом и возрождения республики.