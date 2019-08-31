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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Кадыров рассказал о дискуссии с Путиным о самых красивых мечетях

21:15 31.08.2019 (обновлено: 22:08 31.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
Кадыров сообщил о намерениях Путина посетить Чечню, а также рассказал о дискуссии с главой государства о мечетях в Шали и Санкт-Петербурге.
Мечеть Гордость мусульман имени пророка Муххаммеда в Шали
23 августа, 11:26Религия и мировоззрение
Золото и ручная роспись: в Чечне открывается самая большая в Европе мечеть
"Я заверил, что это (мечеть в Шали. — Прим. ред.) самая большая в Европе и красивейшая мечеть в мире. Мне очень приятно было, что наш президент назвал самой красивой в мире мечеть в своем родном Петербурге", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, Путин назвал хорошими темпы развития республики и дал напутствие не снижать их. Глава Чечни в своем посте поблагодарил президента за поддержку и помощь в деле борьбы с терроризмом и возрождения республики.
На прошлой неделе в чеченском городе Шали открылась самая крупная в Европе мечеть "Гордость мусульман" имени пророка Мухаммеда. Она вмещает более 30 тысяч человек, при этом прилегающая к зданию территория может разместить еще 70 тысяч молящихся.
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Религия и мировоззрениеВладимир ПутинРамзан КадыровЧечняРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
"Путин назвал хорошими темпы развития республики " : - --Уважаемые , если бы регион , или область в корой вы живёте получал такие же финансовые вливания как Чечня , то вы жили бы не хуже чем например в Швеции . Если конечно вы не снизите тнмп своего собственного производства. Вот что пишет РБК : - Доходы бюджета Чечни на 84% складываются из безвозмездных поступлений из федерального центра (дотации, субвенции, субсидии и прочие поступления) .Дотация составляет 27 , 08 млрд руб . Это на 1 миллион 400 тыс. населения. А вот дотация в Крым 17,7 млрд руб. на население на 2 мил. 400 тысяч.
31 августа, 21:49
Филя Ром
2122105
В Крыму уже ЕСТЬ армия и милиция а Чечня принимает огромное бюджет на защиту от террористов ..там море спец наза !!! Или вы не в курсе ??? И там БЫЛО нуль инфраструктуре после воине ..Ингушетия получает больше и толку то ??? А Алтай или Тыва что то ПРОГРЕССА и порядка не очень заметно ???
31 августа, 21:59
Marina Rajic
301237
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