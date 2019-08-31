СК опубликовал видео с матерью, убившей ребенка в Башкирии

УФА, 31 авг — РИА Новости. Следственные органы Башкирии опубликовали видео следственных действий с матерью найденного мертвым малыша, где она рассказывает следователям, что убила сына, чтобы он не голодал. Видеозапись следственных действий опубликована управлением СК по Башкирии в Следственные органы Башкирии опубликовали видео следственных действий с матерью найденного мертвым малыша, где она рассказывает следователям, что убила сына, чтобы он не голодал. Видеозапись следственных действий опубликована управлением СК по Башкирии в YouTube

Подозреваемая рассказывает следователям подробности преступления, держа на руках куклу, завернутую в яркое детское одеяло. Женщина показывает, как завернула ребенка и как положила тело в вырытую во дворе яму. У женщины трясутся руки и дрожит голос, она все время похлопывает макет ребенка ладонью, будто успокаивает его.

"Говорила, что люблю, что все будет хорошо, все время так говорила", — сказала она во время следственных действий.

На видеозаписи женщина также объясняет причину убийства сына.

"Чтобы не был голодным, чтобы не плакал", — говорит она.