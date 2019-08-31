При крушении вертолета в Норвегии погибли четыре человека

МУРМАНСК, 31 авг - РИА Новости. Четыре человек погибли, один пострадал в результате крушения вертолета на севере Норвегии недалеко от города Альта, судьба еще одного уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии.

"К 18.30 (19.30 мск) четверо находившихся в потерпевшем крушение вертолете числятся погибшими, один пострадал и направлен в клинику Тромсе, судьба последнего из шести находившихся на борту еще уточняется", - говорится в сообщении.