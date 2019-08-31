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РИА Новости

При крушении вертолета в Норвегии погибли четыре человека

20:38 31.08.2019
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© AFP 2019 / Audun BraastadСкорая помощь в Норвегии
Скорая помощь в Норвегии
© AFP 2019 / Audun Braastad
Скорая помощь в Норвегии. Архивное фото
МУРМАНСК, 31 авг - РИА Новости. Четыре человек погибли, один пострадал в результате крушения вертолета на севере Норвегии недалеко от города Альта, судьба еще одного уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии.
"К 18.30 (19.30 мск) четверо находившихся в потерпевшем крушение вертолете числятся погибшими, один пострадал и направлен в клинику Тромсе, судьба последнего из шести находившихся на борту еще уточняется", - говорится в сообщении.
Ранее спасцентр сообщил о крушении вертолета к юго-западу от Альты, сразу после получения информации о возможном ЧП в 17.06 (18.06 мск) к месту предполагаемого крушения были направлены силы санитарной авиации из города Тромсе и спасательный вертолет SeaKing.
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