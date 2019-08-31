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РИА Новости

В Подмосковье спасатели обнаружили упавший в водохранилище вертолет

20:38 31.08.2019 (обновлено: 20:53 31.08.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Частный двухместный вертолет обнаружен под водой на месте падения в Клязьминское водохранилище в Московской области, на место ЧП направлены водолазы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Визуально под водой обнаружили вертолет, ожидают водолазов", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 20:26Радио
В Долгопрудном вертолет зацепился за ЛЭП и упал в воду. Видео
Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости заявили, что частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега. На месте ЧП идут поисковые работы.
Следственными органами возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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МЧС РФМосковская областьДолгопрудныйПроисшествия
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