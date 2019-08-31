В Подмосковье спасатели обнаружили упавший в водохранилище вертолет

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Частный двухместный вертолет обнаружен под водой на месте падения в Клязьминское водохранилище в Московской области, на место ЧП направлены водолазы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

В Долгопрудном вертолет зацепился за ЛЭП и упал в воду. Видео

В Долгопрудном вертолет зацепился за ЛЭП и упал в воду. Видео

Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости заявили, что частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега. На месте ЧП идут поисковые работы.