В Подмосковье спасатели обнаружили упавший в водохранилище вертолет

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Частный двухместный вертолет обнаружен под водой на месте падения в Клязьминское водохранилище в Московской области, на место ЧП направлены водолазы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Визуально под водой обнаружили вертолет, ожидают водолазов", - сказал собеседник агентства.
Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости заявили, что частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега. На месте ЧП идут поисковые работы.
Следственными органами возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.