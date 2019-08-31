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РИА Новости

В Армении нашли мать младенца, тело которого обнаружили на свалке

20:30 31.08.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции Армении нашли мать ребенка, тело которого со связанными руками и ногами было обнаружено в субботу на городской свалке города Гюмри, сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация об инциденте поступила в отдел "Муш" полиции Гюмри. По данным правоохранителей, выехавшая оперативная группа обнаружила на свалке труп годовалой девочки со связанными клейкой лентой руками и ногами.
Женщина в наручниках
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"В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий установлена личность ребенка… Мать девочки обнаружена и доставлена в отдел "Муш", Обстоятельства выясняются, ведется следствие", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
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