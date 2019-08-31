СК завел дело в связи с ЧП с вертолетом в Подмосковье

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта завели после ЧП с вертолётом, который в субботу затонул в Клязьме в Московской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости заявили, что частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега. На месте ЧП идут поисковые работы.

"Следственными органами по факту жесткой посадки вертолёта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала Марковская.

По предварительным данным следствия, в субботу вертолёт совершил жёсткую посадку в реку Клязьма и полностью затонул.