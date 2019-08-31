В Подмосковье вертолет упал в реку

На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.

В ведомстве рассказали, что вертолет упал в Клязьминское водохранилище после того, как зацепился за линии электропередачи.

На месте происшествия обнаружены оборванные провода. После падения вертолет затонул. Спасатели нашли его на дне водохранилища. На место инцидента направлены водолазы.

Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, полет вертолета не был санкционирован. О погибших или пострадавших пока не сообщается.

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев опубликовал видео падения. Однако подлинность кадров, как отмечает телеканал, пока не установлена.