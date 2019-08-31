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РИА Новости

В Подмосковье вертолет упал в реку

20:10 31.08.2019 (обновлено: 07:24 01.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
В ведомстве рассказали, что вертолет упал в Клязьминское водохранилище после того, как зацепился за линии электропередачи.
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На месте происшествия обнаружены оборванные провода. После падения вертолет затонул. Спасатели нашли его на дне водохранилища. На место инцидента направлены водолазы.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, полет вертолета не был санкционирован. О погибших или пострадавших пока не сообщается.
Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело.
РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев опубликовал видео падения. Однако подлинность кадров, как отмечает телеканал, пока не установлена.
Позже источник РИА Новости рассказал, что вертолет совершал прогулочный полет. На борту находились два человека: отец и сын.
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ДолгопрудныйПроисшествия
Популярные комментарии
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31 августа, 20:48
kokshe1958
3610002
На сколько я помню, в этом месте на проводах как раз были установлены специальные "буйки", которые только с "косого глазу" было невозможно не заметить.
31 августа, 22:02
Ири на
1471002
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