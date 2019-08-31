На севере Норвегии разбился вертолет

МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Вертолет потерпел крушение у города Альта в одном из фьордов на самом севере Норвегии, количество пострадавших и погибших уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии в Twitter.
"Спасательный центр северной Норвегии подтверждает факт крушения вертолета к югу от Альты. Количество людей на борту и их состояние неизвестно", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на место направлены силы санитарной авиации и вертолет минобороны королевства SeaKing.
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