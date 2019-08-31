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РИА Новости

Зеленский пообещал встретиться с украинской общиной в Польше

19:22 31.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в Варшаве провести встречу с представителями украинской общины во время своего рабочего визита в Польшу.
Ранее представители украинских организаций за границей призвали Зеленского провести встречу с украинской общиной в Польше.
Президент Украины Владимир Зеленский
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"В Варшаве мы встретимся с представителями украинской общины. Наших в Польше около 2 миллионов. Конечно, со всеми за одну поездку пообщаться нереально. Поэтому будем делать это во время последующих визитов", - написал он в Twitter.
Зеленский с двухдневным визитом находится в Польше.
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