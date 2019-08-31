Зеленский пообещал встретиться с украинской общиной в Польше

КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в Варшаве провести встречу с представителями украинской общины во время своего рабочего визита в Польшу.
Ранее представители украинских организаций за границей призвали Зеленского провести встречу с украинской общиной в Польше.
"В Варшаве мы встретимся с представителями украинской общины. Наших в Польше около 2 миллионов. Конечно, со всеми за одну поездку пообщаться нереально. Поэтому будем делать это во время последующих визитов", - написал он в Twitter.
Зеленский с двухдневным визитом находится в Польше.