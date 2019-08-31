В Армении на городской свалке нашли тело связанного младенца

ЕРЕВАН, 31 авг – РИА Новости. Тело ребенка примерно двух лет со связанными руками и ногами обнаружили в субботу на городской свалке города Гюмри в Армении, сообщили в пресс-службе полиции страны.

Отмечается, что правоохранительные органы принимают меры для установления личности ребенка. "Если у кого-то есть какая-либо информация о случившемся, просим обращаться в отдел "Муш" или ближайшее отделение полиции, позвонить по телефону 1-02. Анонимность источника информации гарантируется", - отмечается в сообщении.