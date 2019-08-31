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РИА Новости

Глава фракции Зеленского назвал Луценко "акционером" подпольных казино

18:59 31.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является "акционером" сети подпольных казино.
Парламент Украины в четверг одобрил отставку Луценко, решение поддержали 317 депутатов при минимуме в 226 голосов.
"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то основным бенефициаром оказался весь политикум... Например, уволенный генпрокурор Юрий Луценко - акционер сети подпольных казино", - заявил Арахамия в эфире телеканал ZIK.
Глава фракции "Слуга народа" пообещал лично написать заявление в правоохранительные органы о том, что ему стало известно.
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