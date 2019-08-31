Глава фракции Зеленского назвал Луценко "акционером" подпольных казино

КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является "акционером" сети подпольных казино.
Парламент Украины в четверг одобрил отставку Луценко, решение поддержали 317 депутатов при минимуме в 226 голосов.
"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то основным бенефициаром оказался весь политикум... Например, уволенный генпрокурор Юрий Луценко - акционер сети подпольных казино", - заявил Арахамия в эфире телеканал ZIK.
Глава фракции "Слуга народа" пообещал лично написать заявление в правоохранительные органы о том, что ему стало известно.