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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны

18:44 31.08.2019
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© Фото : страница Посольства России в Анкаре в FacebookСоветник Посольства России в Турции Александр Сотниченко провел лекцию в Российском центре науки и культуры
Советник Посольства России в Турции Александр Сотниченко провел лекцию в Российском центре науки и культуры
© Фото : страница Посольства России в Анкаре в Facebook
Советник Посольства России в Турции Александр Сотниченко провел лекцию в Российском центре науки и культуры
АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Лекция советника посольства России в Турции доцента, кандидата исторических наук Александра Сотниченко "К 80-летию начала Второй мировой войны" прошла в Российском центре науки и культуры в Анкаре в субботу.
Сотниченко рассказал о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, политике СССР в предвоенные годы, заключении пакта о ненападении с Германией и попытках пересмотра итогов войны в настоящее время.
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Он напомнил о попытках СССР создать систему коллективной безопасности в Европе в предвоенные годы, в то время как Великобритания и Франция шли на постоянные уступки фашисткой Германии, заключив с ней ряд договоров, в том числе Мюнхенское соглашение 1938 года о разделе Чехословакии, развязавшее Гитлеру руки. В этих условиях СССР был вынужден пойти на заключение пакта о ненападении с Германией, который давал стране мирную передышку и фактически свел на нет угрозу нападения Японии.
"Сейчас на Западе предпринимаются попытки возложить на СССР ответственность за начало Второй мировой войны, объявив его чуть ли не союзником фашисткой Германии. Однако эти измышления не имеют под собой никаких оснований, так как пакт Молотова-Риббентропа – это договор не о союзничестве, а о ненападении. Никаких совместных военных операций СССР и Германия не проводили, вопреки распространяемым мифам. Таким же вымыслом является якобы совместный парад советских и немецких войск в Бресте", - сказал Сотниченко.
‪Слушатели осмотрели выставку архивных документов и фотографий, рассказывающую о драматических событиях 1939 года. В мероприятии приняли участие соотечественники, турецкие граждане, изучающие русский язык, учителя и учащиеся старших классов школы при посольстве РФ в Анкаре, сотрудники российских загранучреждений.
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)ТурцияРоссияСССРВ мире
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