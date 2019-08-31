Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны

80 лет с начала Второй мировой войны

АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Лекция советника посольства России в Турции доцента, кандидата исторических наук Александра Сотниченко "К 80-летию начала Второй мировой войны" прошла в Российском центре науки и культуры в Анкаре в субботу.

Сотниченко рассказал о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, политике СССР в предвоенные годы, заключении пакта о ненападении с Германией и попытках пересмотра итогов войны в настоящее время.

Он напомнил о попытках СССР создать систему коллективной безопасности в Европе в предвоенные годы, в то время как Великобритания и Франция шли на постоянные уступки фашисткой Германии, заключив с ней ряд договоров, в том числе Мюнхенское соглашение 1938 года о разделе Чехословакии, развязавшее Гитлеру руки. В этих условиях СССР был вынужден пойти на заключение пакта о ненападении с Германией, который давал стране мирную передышку и фактически свел на нет угрозу нападения Японии.

"Сейчас на Западе предпринимаются попытки возложить на СССР ответственность за начало Второй мировой войны, объявив его чуть ли не союзником фашисткой Германии. Однако эти измышления не имеют под собой никаких оснований, так как пакт Молотова-Риббентропа – это договор не о союзничестве, а о ненападении. Никаких совместных военных операций СССР и Германия не проводили, вопреки распространяемым мифам. Таким же вымыслом является якобы совместный парад советских и немецких войск в Бресте", - сказал Сотниченко.