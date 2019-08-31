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РИА Новости

В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных

18:36 31.08.2019
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© Flickr / chefjancrisСобака
Собака
© Flickr / chefjancris
Собака. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Случаи нападения собак на людей являются поводом для повышения культуры содержания животных, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Ранее сообщалось, что младенец госпитализирован в Москве после нападения собаки в квартире, заведено уголовное дело. В субботу следствие информировало, что привязанная собака насмерть загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области.
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"Нам, во-первых, в целом необходимо повышать культуру содержания животных. Особенно когда речь идет о тех, кого мы содержим в наших квартирах. Ведь не секрет, что многие из животных, находясь в одном жилом помещении, небольшой квартире, создают неудобство. Отсюда и поведение достаточно агрессивное самих животных, и, как следствие, это приводит к достаточно трагичным последствиям", - сказал РИА Новости Выборный.
Парламентарий добавил, что законодатели пересматривают отношение к этой проблеме.
"С одной стороны, акцент смещается на то, чтобы соблюдать высокую культуру содержания животных, выгула животных, как на федеральном, так и региональном уровне, на муниципальном. В то же время, с другой стороны, нам необходимо воспринимать особенно бойцовских собак, например, и им подобных как реальное оружие. И если в результате нарушения правил выгула животных, если они без намордников - такая категория особенно, это приводит к соответствующим последствиям, то, на мой взгляд, ответственность, безусловно, необходимо повышать", - пояснил депутат.
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Анатолий ВыборныйГосдума РФОбщество
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