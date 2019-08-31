В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Случаи нападения собак на людей являются поводом для повышения культуры содержания животных, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Ранее сообщалось, что младенец госпитализирован в Москве после нападения собаки в квартире, заведено уголовное дело. В субботу следствие информировало, что привязанная собака насмерть загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области.

"Нам, во-первых, в целом необходимо повышать культуру содержания животных. Особенно когда речь идет о тех, кого мы содержим в наших квартирах. Ведь не секрет, что многие из животных, находясь в одном жилом помещении, небольшой квартире, создают неудобство. Отсюда и поведение достаточно агрессивное самих животных, и, как следствие, это приводит к достаточно трагичным последствиям", - сказал РИА Новости Выборный.

Парламентарий добавил, что законодатели пересматривают отношение к этой проблеме.