В Афганистане десять человек погибли при взрыве

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В афганском городе Кундуз, который правительственные силы зачистили от талибов, произошел взрыв, около 10 человек погибли, несколько пострадали, сообщает телеканал В афганском городе Кундуз, который правительственные силы зачистили от талибов, произошел взрыв, около 10 человек погибли, несколько пострадали, сообщает телеканал Tolo News

Ранее со ссылкой на телеканал сообщалось, что восемь мирных жителей погибли, 60 пострадали в результате столкновений между талибами и вооруженными силами Афганистана в северном городе Кундуз. Исполняющий обязанности министра обороны страны Асадулла Халид заявил, что вооружённые силы Афганистана отразили нападение боевиков движения "Талибан" на крупный город Кундуз и взяли его под свой контроль. При этом президент страны Ашраф Гани "решительно осудил" атаку талибов на город и подчеркнул приверженность властей защите жизни и имущества граждан.

Телеканал отмечает, что в результате взрыва также пострадал глава полиции города и несколько других людей. Ответственность за взрыв на себя взяло движение "Талибан". Оно подтвердило, что взрыв произвел смертник.

По информации агентства Пажвак, среди пострадавших и убитых есть журналисты.