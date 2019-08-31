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РИА Новости

В Афганистане десять человек погибли при взрыве

18:21 31.08.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В афганском городе Кундуз, который правительственные силы зачистили от талибов, произошел взрыв, около 10 человек погибли, несколько пострадали, сообщает телеканал Tolo News.
Ранее со ссылкой на телеканал сообщалось, что восемь мирных жителей погибли, 60 пострадали в результате столкновений между талибами и вооруженными силами Афганистана в северном городе Кундуз. Исполняющий обязанности министра обороны страны Асадулла Халид заявил, что вооружённые силы Афганистана отразили нападение боевиков движения "Талибан" на крупный город Кундуз и взяли его под свой контроль. При этом президент страны Ашраф Гани "решительно осудил" атаку талибов на город и подчеркнул приверженность властей защите жизни и имущества граждан.
Телеканал отмечает, что в результате взрыва также пострадал глава полиции города и несколько других людей. Ответственность за взрыв на себя взяло движение "Талибан". Оно подтвердило, что взрыв произвел смертник.
По информации агентства Пажвак, среди пострадавших и убитых есть журналисты.
Ранее власти и СМИ сообщали, что талибы напали на город Кундуз ночью в субботу с трех направлений. Талибы заняли ряд районов города, где проживает гражданское население. По меньшей мере три сотрудника сил безопасности Афганистана погибли, 11 пострадали в боях с талибами. Местные жители заявили, что в городе не работает связь за исключением правительственной телекоммуникационной компании Salaam. В Кундузе выросли цены на продукты, десятки жителей вынуждены покинуть свои дома.
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