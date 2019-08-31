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РИА Новости

В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция

18:18 31.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Организованная оппозиционерами и не согласованная с властями акция в центре Москвы, на которую, по данным полиции, собрались 750 человек, завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие началось у станции метро "Чистые пруды" и окончилось на Пушкинской площади - на расстоянии получаса ходьбы по бульвару. ОМОН и Росгвардия на какое-то время оцепили Пушкинскую площадь, где митингующие еще около полутора часов стояли после шествия, но никого не задерживали, передает корреспондент РИА Новости.
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Большая часть участников акции разошлась, на площади остаются несколько десятков человек.
Среди участников были, в частности, экс-глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналист Егор Просвирнин.
В столичном главке МВД ранее сообщили, что в несогласованном публичном мероприятии в центре Москвы участвуют около 750 человек.
В пятницу московская полиция просила организаторов не согласованной с властями акции 31 августа отказаться от ее проведения, а граждан воздержаться от участия в несанкционированных митингах.
Ранее в управлении МВД сообщали, что в интернете распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Ведомство напомнило, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
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