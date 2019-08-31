В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Организованная оппозиционерами и не согласованная с властями акция в центре Москвы, на которую, по данным полиции, собрались 750 человек, завершилась, передает корреспондент РИА Новости.

Шествие началось у станции метро "Чистые пруды" и окончилось на Пушкинской площади - на расстоянии получаса ходьбы по бульвару. ОМОН и Росгвардия на какое-то время оцепили Пушкинскую площадь, где митингующие еще около полутора часов стояли после шествия, но никого не задерживали, передает корреспондент РИА Новости.

Большая часть участников акции разошлась, на площади остаются несколько десятков человек.

Среди участников были, в частности, экс-глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналист Егор Просвирнин.

В столичном главке МВД ранее сообщили, что в несогласованном публичном мероприятии в центре Москвы участвуют около 750 человек.

В пятницу московская полиция просила организаторов не согласованной с властями акции 31 августа отказаться от ее проведения, а граждан воздержаться от участия в несанкционированных митингах.