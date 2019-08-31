Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
В частности, иранские ученые выяснили, что при употреблении орехов дважды в неделю вероятность умереть от ССЗ снижается на 17 процентов.
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Специалисты 12 лет следили за питанием пяти с половиной тысяч человек в возрасте старше 35 лет и опрашивали испытуемых и членов их семей каждый два года. Несмотря на возраст, пол и физическую активность ученые выявили взаимосвязь их физического состояния с добавлением в пищу фундука, грецких орехов и миндаля.
Один из авторов исследования доктор Мохаммадифард подчеркнул, что наибольшую пользу для здоровья приносят именно несоленые и сырые орехи.
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