Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

В частности, иранские ученые выяснили, что при употреблении орехов дважды в неделю вероятность умереть от ССЗ снижается на 17 процентов.

Специалисты 12 лет следили за питанием пяти с половиной тысяч человек в возрасте старше 35 лет и опрашивали испытуемых и членов их семей каждый два года. Несмотря на возраст, пол и физическую активность ученые выявили взаимосвязь их физического состояния с добавлением в пищу фундука, грецких орехов и миндаля.