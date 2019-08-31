Лучших в России энергетиков выбрали в Челябинске

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В Челябинске состоялся первый в истории конкурс для специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики". В ходе церемонии закрытия первого Всероссийского съезда энергетиков были объявлены 102 победителя, сообщается в пресс-релизе организаторов конкурса.

В конкурсе приняли участие 1800 руководителей районов электрических сетей и аналогичных им подразделений России. В течение месяца они демонстрировали теоретические знания и практические навыки, выполняя различные задания ‒ как виртуальные, так и на объектах. В результате были проведены дистанционные оценочные мероприятия, технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области и решение кейсов по ключевым направлениям развития современной электроэнергетики.

Министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул важность проведения подобных конкурсов для страны.

"Хочу поздравить всех участников конкурса "Лидеры энергетики" и, конечно, победителей. Уверен, вы внесете значительный вклад в укрепление и светлое будущее России!", ‒ отметил Новак.