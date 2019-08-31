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РИА Новости

Лучших в России энергетиков выбрали в Челябинске

18:16 31.08.2019 (обновлено: 18:35 31.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭлектрический щит
Электрический щит
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В Челябинске состоялся первый в истории конкурс для специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики". В ходе церемонии закрытия первого Всероссийского съезда энергетиков были объявлены 102 победителя, сообщается в пресс-релизе организаторов конкурса.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 10:44Челябинская область
Медведев направил приветствие участникам конкурса "Лидеры энергетики"
В конкурсе приняли участие 1800 руководителей районов электрических сетей и аналогичных им подразделений России. В течение месяца они демонстрировали теоретические знания и практические навыки, выполняя различные задания ‒ как виртуальные, так и на объектах. В результате были проведены дистанционные оценочные мероприятия, технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области и решение кейсов по ключевым направлениям развития современной электроэнергетики.
Министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул важность проведения подобных конкурсов для страны.
"Хочу поздравить всех участников конкурса "Лидеры энергетики" и, конечно, победителей. Уверен, вы внесете значительный вклад в укрепление и светлое будущее России!", ‒ отметил Новак.
По словам главы группы "Россети" Павла Ливинского, подобные мероприятия будут проводиться один раз в два года для обмена опытом и идеями не только внутри компании, но и с коллегами из других территориальных сетевых организаций.
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Павел ЛивинскийАлександр НовакЧелябинская областьЭкономика
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