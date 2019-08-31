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РИА Новости

В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому

18:00 31.08.2019 (обновлено: 18:30 31.08.2019)
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© Flickr / Matt PerreaultМашина турецкой скорой помощи
Машина турецкой скорой помощи
© Flickr / Matt Perreault
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В турецком аквапарке Sealanya Seа Park рассказали "Известиям" об инциденте с 19-летней россиянкой, которая впала в кому.
"Наши спасатели заметили, что что-то не так с 19-летней русской девушкой, плавающей в бассейне. Сразу же они оказали первую помощь и вызвали скорую, — цитирует издание слова сотрудников парка развлечений.
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Отмечается, что девушка находилась под наблюдением врачей на протяжении восьми дней, пока они не дали разрешения на ее транспортировку в Москву.
При этом в аквапарке заявили, что не располагают видеозаписями случившегося.
Как сообщает издание, родственники пострадавшей жаловались в соцсетях, что работники аквапарка удалили все записи с камер наблюдения.
Накануне генконсульство России в турецкой Анталье сообщило о несчастном случае с 19-летней студенткой из Москвы. Девушку перевезли в Россию в состоянии комы, она находится в реанимации.
Это не первая трагедия, случившаяся с отдыхающими в Турции россиянами в этом году. В среду скончалась 12-летняя девочка, руку которой засосало в трубу бассейна в отеле.
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