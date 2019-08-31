В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В турецком аквапарке Sealanya Seа Park рассказали В турецком аквапарке Sealanya Seа Park рассказали "Известиям" об инциденте с 19-летней россиянкой, которая впала в кому.

"Наши спасатели заметили, что что-то не так с 19-летней русской девушкой, плавающей в бассейне. Сразу же они оказали первую помощь и вызвали скорую, — цитирует издание слова сотрудников парка развлечений.

Отмечается, что девушка находилась под наблюдением врачей на протяжении восьми дней, пока они не дали разрешения на ее транспортировку в Москву.

При этом в аквапарке заявили, что не располагают видеозаписями случившегося.

Как сообщает издание, родственники пострадавшей жаловались в соцсетях, что работники аквапарка удалили все записи с камер наблюдения.

Накануне генконсульство России в турецкой Анталье сообщило о несчастном случае с 19-летней студенткой из Москвы. Девушку перевезли в Россию в состоянии комы, она находится в реанимации.