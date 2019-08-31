В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе "Сепар" в Донецке. Архивное фото

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе "Сепар" в Донецке

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Сотни человек пришли возложить цветы к кафе "Сепар" в центре Донецка, где год назад был убит первый глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает корреспондент РИА Новости.

Возложение цветов началось в 17.28 мск. Именно в это время год назад произошел взрыв, при котором погиб Захарченко.

Среди собравшихся первые лица, министры республики, представители ЛНР, Южной Осетии, Абхазии, депутаты Госдумы РФ и жители Донбасса. Всего, по оценке правоохранителей, около 500 человек.