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РИА Новости

В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко

17:59 31.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе "Сепар" в Донецке
Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе "Сепар" в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Сотни человек пришли возложить цветы к кафе "Сепар" в центре Донецка, где год назад был убит первый глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает корреспондент РИА Новости.
Возложение цветов началось в 17.28 мск. Именно в это время год назад произошел взрыв, при котором погиб Захарченко.
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Среди собравшихся первые лица, министры республики, представители ЛНР, Южной Осетии, Абхазии, депутаты Госдумы РФ и жители Донбасса. Всего, по оценке правоохранителей, около 500 человек.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти республики назвали случившееся терактом.
Новый премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецкой областной государственной администрации
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"Он все время ходил по острию ножа". Глава ДНР Александр ЗахарченкоВ результате взрыва в Донецке убит Александр Захарченко. Каким запомнился глава Донецкой народной республики — в фотоленте Ria.ru.
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Ситуация в ДНР и ЛНРУбийство главы ДНР Александра ЗахарченкоДНРАлександр ЗахарченкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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