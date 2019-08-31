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РИА Новости

В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату

17:48 31.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
УФА, 31 авг - РИА Новости. Житель Башкирии в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с таксистом бросил в салон автомобиля учебную гранату и убежал, но впоследствии его задержали полицейские.
По данным пресс-службы МВД по региону, инцидент произошел в Бирском районе Башкирии.
"Таксист сообщил, что пьяный неизвестный мужчина в ходе конфликта бросил в салон авто предмет, похожий на гранату, после чего скрылся. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Сотрудники уголовного розыска доставили в полицию подозреваемого в инциденте 19-летнего неоднократно судимого местного жителя. По данному факту проводится проверка", - сообщили РИА Новости в башкирской полиции.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что граната оказалась учебной.
"Назначена экспертиза, по предварительным данным, граната оказалась учебной", - сказал он.
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