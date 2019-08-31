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РИА Новости

Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины

17:46 31.08.2019
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© Depositphotos / digidreamМиртл-бич, Южная Каролина, США
Миртл-бич, Южная Каролина, США
© Depositphotos / digidream
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережья штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Ожидается, что этот ураган станет самым мощным за десятилетия. Атлантический ураган "Дориан" достиг в пятницу вечером четвертой, "очень опасной" категории, скорость ветра в эпицентре составляет 215 километров в час. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП.
Синоптики сообщили в субботу, что "смертельно опасный ураган развернулся на север".
"Риск сильного ветра и смертельно опасного шторма возрастет в середине следующей недели на побережье Джорджии и Южной Каролины", - гласит заявление центра по слежению за ураганами.
Синоптики добавили, что пока еще рано говорить о том, что в связи с изменением направления ураган обойдет Флориду.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 19:06РИА Новости
Трамп одобрил декларацию о введении ЧС во Флориде из-за урагана "Дориан"
Президент США Дональд Трамп также написал у себя в Twitter, что "похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше". "Это касается также Джорджии и Северной Каролины", - добавил Трамп. Он вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.
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