Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережья штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Ожидается, что этот ураган станет самым мощным за десятилетия. Атлантический ураган "Дориан" достиг в пятницу вечером четвертой, "очень опасной" категории, скорость ветра в эпицентре составляет 215 километров в час. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП.

Синоптики сообщили в субботу, что "смертельно опасный ураган развернулся на север".

"Риск сильного ветра и смертельно опасного шторма возрастет в середине следующей недели на побережье Джорджии и Южной Каролины", - гласит заявление центра по слежению за ураганами.

Синоптики добавили, что пока еще рано говорить о том, что в связи с изменением направления ураган обойдет Флориду.

Президент США Дональд Трамп также написал у себя в Twitter, что "похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше". "Это касается также Джорджии и Северной Каролины", - добавил Трамп. Он вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.