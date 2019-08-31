В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"

ВАРШАВА, 31 авг - РИА Новости. США, скорее всего, наложат дополнительные санкции на Россию в связи с газопроводом "Северный поток — 2", заявил министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в субботу в Варшаве.

"Я бы предположил, что, скорее всего, - да", - заявил Перри, отвечая на вопрос журналистов о возможном введении санкций против РФ в связи с газопроводом "Северный поток — 2".

По его словам, "эти вопросы обсуждаются на очень высоком уровне в США".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.