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РИА Новости

В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"

17:42 31.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр энергетики США Рик Перри
Министр энергетики США Рик Перри
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр энергетики США Рик Перри. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 авг - РИА Новости. США, скорее всего, наложат дополнительные санкции на Россию в связи с газопроводом "Северный поток — 2", заявил министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
"Я бы предположил, что, скорее всего, - да", - заявил Перри, отвечая на вопрос журналистов о возможном введении санкций против РФ в связи с газопроводом "Северный поток — 2".
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По его словам, "эти вопросы обсуждаются на очень высоком уровне в США".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
При этом официально как цель противодействия озвучивается энергобезопасность. В частности, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что "Северный поток — 2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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