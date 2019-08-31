Стало известно, когда Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально разведутся

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт должны официально оформить развод 31 октября, . Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт должны официально оформить развод 31 октября, сообщает ET Canada.

"У них очень конкретный брачный контракт, поэтому спорить супругам не о чем. Каждый сохранит право собственности на свое имущество и финансы. Итоговые документы уже готовятся", - рассказал источник изданию.

Несмотря на грамотно составленный контракт, Хемсворт все же пригласил для подстраховки известного звездного адвоката Лору Вассер, которая должна будет дополнительно проследить за всеми деталями.

Прошло меньше месяца с тех пор, как пара объявила о разводе. Их свадьба состоялась в декабре прошлого года.