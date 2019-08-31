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РИА Новости
Культура

Стало известно, когда Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально разведутся

03:04 31.08.2019 (обновлено: 18:07 31.08.2019)
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© AP Photo / Invision / Chris PizzelloЛиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 27 июня 2012
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 27 июня 2012
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт должны официально оформить развод 31 октября, сообщает ET Canada.

"У них очень конкретный брачный контракт, поэтому спорить супругам не о чем. Каждый сохранит право собственности на свое имущество и финансы. Итоговые документы уже готовятся", - рассказал источник изданию.

Несмотря на грамотно составленный контракт, Хемсворт все же пригласил для подстраховки известного звездного адвоката Лору Вассер, которая должна будет дополнительно проследить за всеми деталями.
Прошло меньше месяца с тех пор, как пара объявила о разводе. Их свадьба состоялась в декабре прошлого года.
"Лиам и Майли договорились расстаться именно в это время. Сейчас они сосредоточены на себе и карьере, а также по-прежнему продолжают оставаться надежными хозяевами для своих животных, которых завели, когда были вместе", - прокомментировал источник.
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