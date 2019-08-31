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РИА Новости

В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы

17:27 31.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро "Южная" серой ветки московского метро, сообщили в пресс-службе УВД на метрополитене.
"Около 15.48 на станции метро "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошло падение пассажира на жесткий путь под прибывающий электропоезд", - рассказал собеседник агентства.
Проект станции метро Стромынка московского метрополитена
10:33РИА Недвижимость
Станцию "Стромынка" БКЛ московского метро пустят с пассажирами в 2021 году
Полицейские вызвали скорую помощь, врачи констатировали смерть мужчины.
Ранее в субботу Московский метрополитен в Twitter сообщал о падении пассажира на серой ветке. Движения не было от "Нагорной" до "Пражской". В настояще время движение на юге серой ветки восстановлено.
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