В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро "Южная" серой ветки московского метро, сообщили в пресс-службе УВД на метрополитене.
"Около 15.48 на станции метро "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошло падение пассажира на жесткий путь под прибывающий электропоезд", - рассказал собеседник агентства.
Полицейские вызвали скорую помощь, врачи констатировали смерть мужчины.
Ранее в субботу Московский метрополитен в Twitter сообщал о падении пассажира на серой ветке. Движения не было от "Нагорной" до "Пражской". В настояще время движение на юге серой ветки восстановлено.