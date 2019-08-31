В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 31 авг – РИА Новости. Двадцать человек пострадали при столкновении трех микроавтобусов и легкового автомобиля у села Телети расположенного в 18 километрах от Тбилиси, сообщает грузинский Двадцать человек пострадали при столкновении трех микроавтобусов и легкового автомобиля у села Телети расположенного в 18 километрах от Тбилиси, сообщает грузинский Первый канал

Два человека в результате ДТП погибли, по данным СМИ это граждане Армении.

"Пострадавшие были госпитализированы, некоторые все еще продолжают лечение в различных больницах Грузии, состояние троих крайне тяжелое", - сообщает ТВ.

Как отмечает телеканал, в результате ДТП пострадали 17 граждан Армении, 2 грузина и один азербайджанец.

Посольство Армении в Грузии сообщило в Facebook, что четверых пострадавших сограждан власти страны перевезут в Ереван на реанимобиле для продолжения лечения.