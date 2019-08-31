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РИА Новости

В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП

17:24 31.08.2019 (обновлено: 17:43 31.08.2019)
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© РИА Новости / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси
© РИА Новости / Леван Авлабрели
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 31 авг – РИА Новости. Двадцать человек пострадали при столкновении трех микроавтобусов и легкового автомобиля у села Телети расположенного в 18 километрах от Тбилиси, сообщает грузинский Первый канал.
Два человека в результате ДТП погибли, по данным СМИ это граждане Армении.
"Пострадавшие были госпитализированы, некоторые все еще продолжают лечение в различных больницах Грузии, состояние троих крайне тяжелое", - сообщает ТВ.
Как отмечает телеканал, в результате ДТП пострадали 17 граждан Армении, 2 грузина и один азербайджанец.
Посольство Армении в Грузии сообщило в Facebook, что четверых пострадавших сограждан власти страны перевезут в Ереван на реанимобиле для продолжения лечения.
МВД Грузии начало расследование инцидента.
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