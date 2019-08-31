В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ

Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, один дом сгорел, один поврежден, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ДНР сообщали, что утром в субботу украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и село на юге ДНР.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Водяное (под контролем Киева – ред.) – Дзержинское (под контролем ДНР – ред.) - выпущено 11 мин калибром 120 миллиметров, 11 мин калибром 82 миллиметра; Водяное – Ленинское (под контролем ДНР – ред.) - выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.