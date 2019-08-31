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РИА Новости

В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома

17:22 31.08.2019 (обновлено: 18:02 31.08.2019)
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© REUTERS / Danish SiddiquiУчастники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
© REUTERS / Danish Siddiqui
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга на фоне эскалации столкновений протестующих и правоохранителей в субботу рекомендовала местным жителям закрыть окна и не выходить из дома в районах, где проходят столкновения.
По состоянию на 21.00 по местному времени (16.00 мск) полиция уже несколько раз применила для разгона протестующих слезоточивый газ, в ход пошли также и водометы с окрашенный в синий цвет водой, которая, по словам специалистов, помогает полиции "пометить" участников протестов.
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Несанкционированные протесты проходят в субботу в районе Вань Чай, Козуэй-Бэй, Адмиралтейство. Где демонстранты поджигают мусор, баррикады. По свидетельствам многочисленных СМИ и полиции, протестующие довольно часто бросают в баррикады и просто на улицах бутылки с зажигательной смесью.
"Радикальные протесты устроили поджоги в районе Вань Чай и Козуэй-Бэй, что стало серьёзной угрозой для всех, в том числе и для работающих на месте полицейских. Полиция намерена продолжить применять надлежащую силу для разгона протестующих", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что полиция рекомендует представителям общественности, находящихся в районах, где проходят протесты, следить за развитием событий, закрыть все окна и не выходить на улицу, если это будет необходимо.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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