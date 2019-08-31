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РИА Новости

Польша, США и Украина подписали договор о сотрудничестве в поставках газа

17:18 31.08.2019 (обновлено: 17:28 31.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Польша, Украина и США подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение "О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа" подписали представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Магистральный газопровод в Воскресенском районе Московской области. Архивное фото
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В соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
Ранее сообщалось, что Польша договорилась продавать Украине газ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года. Первый транспорт для перевозки СПГ прибудет в Польшу к терминалу имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице. По словам главы PGNiG Петра Вожняка, его компания намерена увеличивать объем экспорта газа на Украину и единственным препятствием является слабая пропускная способность газотранспортной системы.
Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019-2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год - по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
Глава польской PGNiG Петр Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ.
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