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РИА Новости
Культура

Little big выпустили лирик-видео с обладателями "Грэмми" Clean Bandit

17:27 31.08.2019
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© Канал WOW TV на YoutubeСкриншот видео Little Big & Tatarka - Arriba
Скриншот видео Little Big & Tatarka - Arriba
© Канал WOW TV на Youtube
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Участники российской группы Little Big выпустили лирик-видео на YouTube на совместный трек Arriba, который записали с певицей Tatarka и обладателями премии "Грэмми" Clean Bandit.
Трек Arriba ("Вперед!") записан в духе латиноамериканских танцевальных синглов, что не совсем похоже на стиль, в котором ранее работали Little Big. Тем не менее, поклонники положительно приняли новую композицию и анимационный ролик.
"Просто как всегда Little big красавцы", "Лучшее, что я видела!", "Рисовка и анимация супер! Татарка как всегда на высоте! ", - написали подписчики в комментариях.
Трек записали в Санкт-Петербурге еще в июле.
Британский коллектив Clean Bandit не раз говорил, что хотел бы поработать с российской группой, под чью музыку танцуют во всем мире.
Музыкальная группа Little Big
20 августа, 20:45Культура
Little Big выпустят совместный трек с обладателями "Грэмми" Clean Bandit
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КультураLittle BigМузыкаНовости культурыYouTubeСанкт-Петербург
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