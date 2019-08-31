Little big выпустили лирик-видео с обладателями "Грэмми" Clean Bandit

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Участники российской группы Little Big выпустили лирик-видео на YouTube на совместный трек Arriba, который записали с певицей Tatarka и обладателями премии "Грэмми" Clean Bandit.

Трек Arriba ("Вперед!") записан в духе латиноамериканских танцевальных синглов, что не совсем похоже на стиль, в котором ранее работали Little Big. Тем не менее, поклонники положительно приняли новую композицию и анимационный ролик.

"Просто как всегда Little big красавцы", "Лучшее, что я видела!", "Рисовка и анимация супер! Татарка как всегда на высоте! ", - написали подписчики в комментариях.

Трек записали в Санкт-Петербурге еще в июле.