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РИА Новости

Польша готова поставлять на Украину шесть миллиардов кубов газа в год

17:13 31.08.2019 (обновлено: 17:25 31.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое месторождение во Львовской области Украины
Газовое месторождение во Львовской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Газовое месторождение во Львовской области Украины. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
"В 2021 году мы сможем поставлять на Украину 6 миллиардов кубометров газа в год в год", - сказал Наимский.
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
29 августа, 15:02Сказано в эфире
"Самая богатая страна". Украина будет покупать у Польши американский газ Польша будет продавать Украине газ, закупаемый в США. В эфире радио Sputnik руководитель Информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев рассказал, кто останется в выигрыше.
Он отметил, что Украина должна для этого построить интерконнектор. "Мы рассчитываем, что этот проект – строительство интерконнектора – сможет быть реализован в срок", - сказал Наимский.
"Сегодня возможны поставки газа в объеме около 1,5 миллиарда кубометров", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Польша договорилась продавать Украине газ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года. Первый транспорт для перевозки СПГ прибудет в Польшу к терминалу имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице.
Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019–2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год - по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
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