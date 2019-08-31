В Гонконге снова задержали политического активиста Джошуа Вонга

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга снова задержала политического активиста Джошуа Вонга, но один демонстрант лег перед полицейской машиной и мешает его увезти, сообщила газета Полиция Гонконга снова задержала политического активиста Джошуа Вонга, но один демонстрант лег перед полицейской машиной и мешает его увезти, сообщила газета Global Times

В пятницу утром полиция Гонконга уже задерживала Вонга и политическую активистку Агнес Чоу, но после обеда их отпустили под залог. Против Вонга, Чоу и еще одного активиста Ивана Лама возбудили дело. Их обвиняют в подстрекательстве, а также в организации и сознательном участии в несанкционированных митингах.

"Вечером около 21.30 (16.30 мск) гонконгская полиция задержала Джошуа Вонга в районе Козуэй-Бей. Поводом для задержания стало участие в несогласованном митинге. Корреспондент на месте сообщает, что мужчина в желтой безрукавке лег на землю и мешает полицейской машине с Джошуа Вонгом проехать", - говорится в сообщении газеты в соцсети Weibo.

Организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге, после того как полиция отклонила запрос на ее проведение. Но многие люди все равно вышли на улицы, они заняли улицы районов Ваньчай, Адмиралтейство и Сентрал.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.