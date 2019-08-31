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РИА Новости

В Гонконге снова задержали политического активиста Джошуа Вонга

17:09 31.08.2019 (обновлено: 17:48 31.08.2019)
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© REUTERS / Anushree FadnavisПолитический активист Джошуа Вонг в Гонконге
Политический активист Джошуа Вонг в Гонконге
© REUTERS / Anushree Fadnavis
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга снова задержала политического активиста Джошуа Вонга, но один демонстрант лег перед полицейской машиной и мешает его увезти, сообщила газета Global Times.
В пятницу утром полиция Гонконга уже задерживала Вонга и политическую активистку Агнес Чоу, но после обеда их отпустили под залог. Против Вонга, Чоу и еще одного активиста Ивана Лама возбудили дело. Их обвиняют в подстрекательстве, а также в организации и сознательном участии в несанкционированных митингах.
"Вечером около 21.30 (16.30 мск) гонконгская полиция задержала Джошуа Вонга в районе Козуэй-Бей. Поводом для задержания стало участие в несогласованном митинге. Корреспондент на месте сообщает, что мужчина в желтой безрукавке лег на землю и мешает полицейской машине с Джошуа Вонгом проехать", - говорится в сообщении газеты в соцсети Weibo.
Организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге, после того как полиция отклонила запрос на ее проведение. Но многие люди все равно вышли на улицы, они заняли улицы районов Ваньчай, Адмиралтейство и Сентрал.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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