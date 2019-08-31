Эксперт рассказал, как развивалась ДНР после гибели Захарченко

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика смогла войти в следующий этап развития после гибели первого главы ДНР Александра Захарченко, сказал РИА Новости эксперт, политолог и журналист Андрей Бабицкий.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Спустя год в Донецке прошел ряд памятных мероприятий, был открыт бюст Захарченко. Также в честь первого главы ДНР была названа площадь возле дома правительства.

"Республика вошла в следующий этап развития. Если при Александре Владимировиче (Захарченко – ред.) акцент делался на обороне, то сейчас новый формат. Акцент делается на развитии государственных институтов, и я думаю, что это неплохо", - сказал Бабицкий.

Он добавил, что нынешний глава ДНР Денис Пушилин - чиновник в хорошем смысле этого слова, что важно для развития республики в таком новом формате.

"На постсоветском пространстве все сепаратистские территории, непризнанные или полупризнанные республики проходили по этому пути. Сначала война, а потом становление государства. Донбасс не исключение. Правда, у него программа развития заняла меньше времени, чем у остальных", - сказал Бабицкий.

Он добавил, что процесс развития республики в этом направлении был вопросом времени и был неизбежен. Но при этом он пояснил, что процесс ускорился из-за смены формата руководителя республики.