Эксперт рассказал, как развивалась ДНР после гибели Захарченко

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика смогла войти в следующий этап развития после гибели первого главы ДНР Александра Захарченко, сказал РИА Новости эксперт, политолог и журналист Андрей Бабицкий.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Спустя год в Донецке прошел ряд памятных мероприятий, был открыт бюст Захарченко. Также в честь первого главы ДНР была названа площадь возле дома правительства.
"Республика вошла в следующий этап развития. Если при Александре Владимировиче (Захарченко – ред.) акцент делался на обороне, то сейчас новый формат. Акцент делается на развитии государственных институтов, и я думаю, что это неплохо", - сказал Бабицкий.
Он добавил, что нынешний глава ДНР Денис Пушилин - чиновник в хорошем смысле этого слова, что важно для развития республики в таком новом формате.
"На постсоветском пространстве все сепаратистские территории, непризнанные или полупризнанные республики проходили по этому пути. Сначала война, а потом становление государства. Донбасс не исключение. Правда, у него программа развития заняла меньше времени, чем у остальных", - сказал Бабицкий.
Он добавил, что процесс развития республики в этом направлении был вопросом времени и был неизбежен. Но при этом он пояснил, что процесс ускорился из-за смены формата руководителя республики.
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.