Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В ночь на 31 августа скоропостижно скончался генеральный директор компании Tez Tour Дмитрий Шершнев. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
Шершневу было 46 лет.
"Его уход — огромная и невосполнимая утрата для всех нас. В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлеченным своим делом профессионалом. Он всегда заряжал коллег своей энергией, теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе", — отмечается в сообщении.
Также компания выразила соболезнования родным и близким Шершнева.