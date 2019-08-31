Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

"Его уход — огромная и невосполнимая утрата для всех нас. В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлеченным своим делом профессионалом. Он всегда заряжал коллег своей энергией, теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе", — отмечается в сообщении.