В ЛНР обвинили ВСУ в провокационных обстрелах

Он уточнил, что в 13.55 (совп.с мск.) военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады ВС Украины открыли огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Калиновка из минометов, в 14.40 из гранатометов был обстрелял район населенного пункта Нижнее Лозовое.