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РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в провокационных обстрелах

16:54 31.08.2019
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Несмотря на условия достигнутого перемирия, вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики",- заявил Осадчий.
Он уточнил, что в 13.55 (совп.с мск.) военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады ВС Украины открыли огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Калиновка из минометов, в 14.40 из гранатометов был обстрелял район населенного пункта Нижнее Лозовое.
"Жертв среди мирного населения удалось избежать", - уточнил начальник пресс-службы.
Осадчий призывал международные организации оказать давление на украинских силовиков с целью сохранения перемирия.
Последствия обстрела
28 августа, 15:19РИА Новости
ВСУ обстреляли участок исправительной колонии в Горловке, заявили в ДНР
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