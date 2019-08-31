В ЛНР обвинили ВСУ в провокационных обстрелах

ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Несмотря на условия достигнутого перемирия, вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики",- заявил Осадчий.
Он уточнил, что в 13.55 (совп.с мск.) военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады ВС Украины открыли огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Калиновка из минометов, в 14.40 из гранатометов был обстрелял район населенного пункта Нижнее Лозовое.
"Жертв среди мирного населения удалось избежать", - уточнил начальник пресс-службы.
Осадчий призывал международные организации оказать давление на украинских силовиков с целью сохранения перемирия.