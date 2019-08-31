Малахов передразнил истерику Киркорова на "Новой волне"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский телеведущий Андрей Малахов выложил в Instagram ролик, в котором он ходит по студии и громко ругается.
"Где тут камеры? Где операторы? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда. <…> Пока я не отрепетирую час на камеру, ничего не начнется", — кричит Малахов на видео.
Пользователи соцсети предположили, что таким образом телеведущий изображает певца Филиппа Киркорова, который во время репетиции перед выступлением на "Новой волне" нецензурно возмущался из-за возникших накладок со временем.
"Киркорова повторяешь???" — спрашивает пользователь okiobg.
"Андрей молодец, по-другому нельзя работать", — отметила liudmil920.
"Без мата не похож", — считает elena_komendantu.
"Король неподражаем", — присоединяется к ней olesy_olesy88888.
29 августа, 17:10КультураПригожин прокомментировал скандал с участием Киркорова
Скандал на "Новой волне"
Ранее в сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров возмущается, что его подготовка к выступлению пошла не по запланированному графику. Как сообщил генеральный директор конкурса Александр Румянцев, инцидент произошел во время репетиции из-за задержки в работе технических служб.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" проходит в 18-й раз.
29 августа, 17:05РИА НовостиЗвезда в гневе