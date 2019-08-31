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РИА Новости
Культура

Малахов передразнил истерику Киркорова на "Новой волне"

16:32 31.08.2019 (обновлено: 16:54 31.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВедущий телевидения Андрей Малахов
Ведущий телевидения Андрей Малахов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ведущий телевидения Андрей Малахов. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский телеведущий Андрей Малахов выложил в Instagram ролик, в котором он ходит по студии и громко ругается.

"Где тут камеры? Где операторы? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда. <…> Пока я не отрепетирую час на камеру, ничего не начнется", — кричит Малахов на видео.

Пользователи соцсети предположили, что таким образом телеведущий изображает певца Филиппа Киркорова, который во время репетиции перед выступлением на "Новой волне" нецензурно возмущался из-за возникших накладок со временем.

"Киркорова повторяешь???" — спрашивает пользователь okiobg.

"Андрей молодец, по-другому нельзя работать", — отметила liudmil920.
"Без мата не похож", — считает elena_komendantu.
"Король неподражаем", — присоединяется к ней olesy_olesy88888.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
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Скандал на "Новой волне"

Ранее в сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров возмущается, что его подготовка к выступлению пошла не по запланированному графику. Как сообщил генеральный директор конкурса Александр Румянцев, инцидент произошел во время репетиции из-за задержки в работе технических служб.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" проходит в 18-й раз.
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КультураШоу-бизнесАндрей МалаховНовая волнаФилипп КиркоровРоссия
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