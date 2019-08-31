Появилось видео передачи сала украинским заключенным в "Лефортово"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук опубликовал видео встречи с заключенным Николаем Карпюком в следственном изоляторе "Лефортово".

Накануне они вместе с депутатом Вадимом Рабиновичем привезли Карпюку и еще одному заключенному — Станиславу Клыху сало и хлеб с родины.

"Это не просто сало, это из Полтавы, прикопченное в настоящем сене украинском, посмотри, какое", — рассказали депутаты.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА — УНСО*) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.