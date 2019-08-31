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РИА Новости

Появилось видео передачи сала украинским заключенным в "Лефортово"

16:27 31.08.2019 (обновлено: 18:40 31.08.2019)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук опубликовал видео встречи с заключенным Николаем Карпюком в следственном изоляторе "Лефортово".
Накануне они вместе с депутатом Вадимом Рабиновичем привезли Карпюку и еще одному заключенному — Станиславу Клыху сало и хлеб с родины.
"Это не просто сало, это из Полтавы, прикопченное в настоящем сене украинском, посмотри, какое", — рассказали депутаты.
Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА — УНСО*) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Следственный изолятор
Вчера, 15:45РИА Новости
Рабинович рассказал о состоянии украинских заключенных в СИЗО "Лефортово"
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Николай КарпюкСтанислав КлыхВадим РабиновичВиктор МедведчукВ мире
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