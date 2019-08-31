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РИА Новости
Культура

Фестиваль "PRO лето" на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек

16:05 31.08.2019 (обновлено: 17:38 31.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМолодежный фестиваль "PROлето"
Молодежный фестиваль PROлето
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Концерт, хедлайнером которого станет американский певец Джейсон Деруло, проходит на проспекте Академика Сахарова. Перед зрителями также выступят Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека Авария", Sabi Miss и Кристина Си.
В числе приглашенных артистов — Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян. Концерт продлится до 20:00. До этого времени на проспекте развернуты и семь спортивных площадок.
"Площадку последнего летнего фестиваля "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова уже посетили 20 тысяч человек",— говорится в сообщении.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМолодежный фестиваль "PROлето"
Молодежный фестиваль PROлето
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Молодежный фестиваль "PROлето"
Фестиваль "PRO лето" развернулся на 22 городских площадках, а также на 24 площадках фестиваля-конкурса "Цветочный джем".
Как передает корреспондент РИА Новости, люди продолжают активно прибывать на проспект Сахарова, на рамках металлоискателей очереди, часть посетителей фестиваля разместилась за ограждениями. У ближайших станций метро гостям фестиваля помогают волонтеры.
Дневная часть "PRO лето" на проспекте Сахарова плавно перейдет в финальную - на ВДНХ с 19.00 до 23.00. Перед аркой главного входа ВДНХ выступят Егор Крид, группы "Дискотека Авария" и "Руки вверх" и другие.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМолодежный фестиваль "PROлето"
Молодежный фестиваль PROлето
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Молодежный фестиваль "PROлето"
В пресс-службе Центра организации дорожного движения ранее рассказали, что в связи с проведением фестиваля на ряде улиц будет перекрыто движение. Так, до 22.00 1 сентября будут полностью перекрыты улица Маши Порываевой от проспекта Сахарова до Каланчевской улицы, а также проспект Сахарова от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой. Кроме того, будут перекрыты местные проезды от проспекта Сахарова до Орликова переулка и от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка.
Также движения до вечера воскресенья не будет на улице Архитектора Рочегова и на Докучаевом переулке от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечением с Большой Спасской. Кроме того, до 1 сентября будут недоступны парковочные зоны на улице Маши Порываевой.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМолодежный фестиваль "PROлето"
Молодежный фестиваль PROлето
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Молодежный фестиваль "PROлето"
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КультураМоскваОбщество
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