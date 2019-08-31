Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T16:13Z
https://ria.ru/20190831/1558113348.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/16447/68/164476812_0:333:3888:2520_1036x0_80_0_0_031d754846a306567389e9d8e170817d.jpg
РИА Новости

"Оскорбляет целый народ!" Пригожина возмутили слова Кикабизде о России

15:55 31.08.2019 (обновлено: 16:13 31.08.2019)
24975
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин дал пресс-конференцию "Скандал на Евровидении-2009"
Иосиф Пригожин дал пресс-конференцию Скандал на Евровидении-2009
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова актера и певца Вахтанга Кикабидзе о России.
Ранее артист заявил, что не был "ни в одном российском городе" с 2008 года, так как у него "есть гордость". Кикабидзе также отметил, что тепло относится к россиянам, но не любит политику Москвы, и "все бы разрушил", если мог. По его мнению, жителям России потребуется много времени, чтобы изжить в себе "советский менталитет".
Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе
13 июля, 17:16РИА Новости
Кикабидзе ответил на сообщения о выступлениях в России
Пригожин подчеркнул, что подобные слова "оскорбляют целый народ".
"Я возмущен и негодую. <…> Его комментарии вызывают у меня шок. Человеку уже 80 лет. “Разрушил бы дотла”. Да хрен бы ему кто дал разрушить! Он может только у себя унитаз разрушить около дома", — возмутился продюсер в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Заявление Кикабидзе он назвал "старческим маразмом" и "идиотизмом высшей марки".

"Ему Россия протянула руку. Я был его продюсером, у него жизнь наладилась, его никто не прогонял. За что он нас ненавидит?"— поинтересовался Пригожин.

Продюсер также напомнил, что Кикабидзе начал зарабатывать деньги в Советском Союзе.
Кикабидзе перестал выступать в России в 2008 году — после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, подчеркнув, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами в стране. Артист неоднократно выступал с резкой критикой российских и советских политиков. В частности, в прошлом году он рассказал, что ненавидел Советский Союз и был рад его распаду.
Певец Вахтанг Кикабидзе
1 июля, 17:11Культура
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
376206111841
Обсудить 10
Культура - РИА Новости. Итоги дняИосиф ПригожинВахтанг КикабидзеРоссия
Рекомендуем
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА
Новости
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании
Зеленский назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Дети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Ведущий телевидения Андрей Малахов
Малахов передразнил истерику Киркорова на "Новой волне"
Москвичи на прогулке
С 1 сентября изменятся некоторые законы
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Польские солдаты у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
Полянский: отказ пригласить РФ на 80-летие Второй мировой вызвал недоумение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
17:23В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ
17:22В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома
Лента новостейМолния