"Оскорбляет целый народ!" Пригожина возмутили слова Кикабизде о России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова актера и певца Вахтанга Кикабидзе о России.

Ранее артист заявил, что не был "ни в одном российском городе" с 2008 года, так как у него "есть гордость". Кикабидзе также отметил, что тепло относится к россиянам, но не любит политику Москвы, и "все бы разрушил", если мог. По его мнению, жителям России потребуется много времени, чтобы изжить в себе "советский менталитет".

Пригожин подчеркнул, что подобные слова "оскорбляют целый народ".

"Я возмущен и негодую. <…> Его комментарии вызывают у меня шок. Человеку уже 80 лет. “Разрушил бы дотла”. Да хрен бы ему кто дал разрушить! Он может только у себя унитаз разрушить около дома", — возмутился продюсер в комментарии радиостанции " Говорит Москва ".

Заявление Кикабидзе он назвал "старческим маразмом" и "идиотизмом высшей марки".

"Ему Россия протянула руку. Я был его продюсером, у него жизнь наладилась, его никто не прогонял. За что он нас ненавидит?"— поинтересовался Пригожин.

Продюсер также напомнил, что Кикабидзе начал зарабатывать деньги в Советском Союзе.