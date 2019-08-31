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РИА Новости

Комбинат "Апатит" награжден церковным орденом Славы и чести II степени

15:46 31.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро"
Логотип компании Фосагро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Фосагро" . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Горно-обогатительный комбинат "Апатит" (Группа "ФосАгро") награжден церковным орденом Славы и чести II степени "во внимание к помощи Русской православной церкви и в связи с 90-летием со дня основания", сообщается на сайте Патриархии.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Успения Божией Матери вручил награду заместителю председателя совета директоров ПАО "ФосАгро", вице-президенту Российского Союза химиков Андрею Г. Гурьеву и генеральному директору ПАО "ФосАгро" Андрею А. Гурьеву.
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Ранее патриарх направил коллективу комбината "Апатит" видеообращение в связи с юбилеем и профессиональным праздником горняков.
"Помимо того, что это высокотехнологичное предприятие с высокой культурой труда, это предприятие осуществляет большую социальную и культурную деятельность", — приводятся на сайте слова из обращения. Патриарх поблагодарил руководство и весь коллектив "за поддержку строительства храмов практически на всех производственных площадках предприятия".
Как сообщил заместитель председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Г. Гурьев, слова которого приводит пресс-служба компании, всего в местах работы и отдыха сотрудников "ФосАгро"на данный момент построено 11 православных храмов и часовен.
Комбинат "Апатит" стал первым предприятием, которое награждено орденом "Славы и Чести".
В пресс-службе добавили, что на реализацию социальных и благотворительных проектов, включая поддержку здравоохранения, образования, спорта и общественных инициатив, "ФосАгро" ежегодно направляет около 2,5 миллиарда рублей.
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев
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АпатитФосАгроНовости компаний - Экономика
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