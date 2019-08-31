Комбинат "Апатит" награжден церковным орденом Славы и чести II степени

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Горно-обогатительный комбинат "Апатит" (Группа "ФосАгро") награжден церковным орденом Славы и чести II степени "во внимание к помощи Русской православной церкви и в связи с 90-летием со дня основания", сообщается на сайте Патриархии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Успения Божией Матери вручил награду заместителю председателя совета директоров ПАО "ФосАгро", вице-президенту Российского Союза химиков Андрею Г. Гурьеву и генеральному директору ПАО "ФосАгро" Андрею А. Гурьеву.

Ранее патриарх направил коллективу комбината "Апатит" видеообращение в связи с юбилеем и профессиональным праздником горняков.

"Помимо того, что это высокотехнологичное предприятие с высокой культурой труда, это предприятие осуществляет большую социальную и культурную деятельность", — приводятся на сайте слова из обращения. Патриарх поблагодарил руководство и весь коллектив "за поддержку строительства храмов практически на всех производственных площадках предприятия".

Как сообщил заместитель председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Г. Гурьев, слова которого приводит пресс-служба компании, всего в местах работы и отдыха сотрудников "ФосАгро"на данный момент построено 11 православных храмов и часовен.

Комбинат "Апатит" стал первым предприятием, которое награждено орденом "Славы и Чести".