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РИА Новости
Культура

Из-за ажиотажа на фильм "Джокер" в Венеции выстроились многочасовые очереди

16:01 31.08.2019
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© Фото : пресс-служба Caro Premier Film CompanyДжокер
Джокер
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
ВЕНЕЦИЯ, 31 авг - РИА Новости. Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом вызвал ажиотаж и многочасовые очереди на Венецианском кинофестивале, передает корреспондент РИА Новости.
Картина режиссера Тодда Филлипса представлена в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля.
Утром в субботу на острове Лидо прошли показы для журналистов и работников киноиндустрии. Из-за большого ажиотажа публике пришлось занимать очереди на сеансы задолго до начала и стоять под палящим солнцем по несколько часов.
На показах двухчасовой картины совсем не было свободных мест, финал ленты аудитория встречала долгими аплодисментами. А когда на титрах появилось имя Хоакина Феникса, в залах (один на тысячу, другой на 1400 мест) слышались многочисленные выкрики одобрения.
Фильм рассказывает о культовом герое, враге Бэтмена, Артуре Флеке, человеке, страдающем от ментальных проблем и неурядиц в семье, от которого отвернулось общество.
© РИА Новости / Анна Нехаева

Очередь на фильм "Джокер" на 76-м Венецианском международном кинофестивале

Очередь на фильм Джокер на Венецианском кинофестивале
1 из 2

Очередь на фильм "Джокер" на 76-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Анна Нехаева
© РИА Новости / Анна Нехаева

Зрители на фильме "Джокер" на 76-м Венецианском международном кинофестивале

Зрители на фильме Джокер на Венецианском кинофестивале
2 из 2

Зрители на фильме "Джокер" на 76-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Анна Нехаева
1 из 2

Очередь на фильм "Джокер" на 76-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Анна Нехаева
2 из 2

Зрители на фильме "Джокер" на 76-м Венецианском международном кинофестивале

© РИА Новости / Анна Нехаева
Эта сюжетная линия становления героя впервые перенесена на большой экран.
В "Джокере" также снялись Роберт Де Ниро, Зази Битц ("Дэдпул-2"), Фрэнсис Конрой (телесериалы "Американская история ужасов" и "Касл-Рок") и другие.
Официальная премьера фильма пройдет в субботу вечером в Большом зале Дворца кино, главной площадке Венецианского кинофестиваля.
В российский прокат фильм выйдет 3 октября.
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КультураКино и сериалыНовости культурыХоакин ФениксРоберт Де НироВенеция
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