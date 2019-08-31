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РИА Новости

Гонконгская полиция разгоняет протестующих цветной водой

15:38 31.08.2019 (обновлено: 15:56 31.08.2019)
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© AFP 2019 / Anthony WallaceГонконгская полиция разгоняет протестующих цветной водой. 31 августа 2019
Гонконгская полиция разгоняет протестующих цветной водой. 31 августа 2019
© AFP 2019 / Anthony Wallace
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Гонконгская полиция разгоняет протестующих водометами с цветной водой, следует из публикации стражей порядка в Twitter.
Ранее сообщалось, что организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге после того, как полиция отклонила запрос на ее проведение. Однако многие люди все равно вышли на улицы. Они оккупировали улицы районов Ваньчай, Адмиралтейство и Сентрал.
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"После неоднократных и тщетных предупреждений полиция применила минимальную силу, чтобы разогнать протестующих, включая цветную воду и слезоточивый газ", - говорится в сообщении полиции в Twitter. Имеется в виду вода с добавлением краски, в частности, синей.
Как сообщает портал HKFP, офицеры полиции на месте заявили, что цветная вода нужна, чтобы "отметить" протестующих для дальнейшего задержания.
Группа протестующих в районе Ванчай возвела "огромную" баррикаду и ограждений и других предметов, а затем подожгла ее. По данным телерадиокорпорации RTHK, пожар был сильный. На место прибыли пожарные и потушили огонь. Кроме того, туда прибыли полицейские из специального тактического подразделения, полиция по борьбе с беспорядками и две водометные машины. Они разогнали демонстрантов и разобрали баррикаду.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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