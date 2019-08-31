Гонконгская полиция разгоняет протестующих цветной водой

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Гонконгская полиция разгоняет протестующих водометами с цветной водой, следует из публикации стражей порядка в Гонконгская полиция разгоняет протестующих водометами с цветной водой, следует из публикации стражей порядка в Twitter

Ранее сообщалось, что организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге после того, как полиция отклонила запрос на ее проведение. Однако многие люди все равно вышли на улицы. Они оккупировали улицы районов Ваньчай, Адмиралтейство и Сентрал.

"После неоднократных и тщетных предупреждений полиция применила минимальную силу, чтобы разогнать протестующих, включая цветную воду и слезоточивый газ", - говорится в сообщении полиции в Twitter. Имеется в виду вода с добавлением краски, в частности, синей.

Как сообщает портал HKFP, офицеры полиции на месте заявили, что цветная вода нужна, чтобы "отметить" протестующих для дальнейшего задержания.

Группа протестующих в районе Ванчай возвела "огромную" баррикаду и ограждений и других предметов, а затем подожгла ее. По данным телерадиокорпорации RTHK , пожар был сильный. На место прибыли пожарные и потушили огонь. Кроме того, туда прибыли полицейские из специального тактического подразделения, полиция по борьбе с беспорядками и две водометные машины. Они разогнали демонстрантов и разобрали баррикаду.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.