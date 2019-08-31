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РИА Новости

В Москве каждое пятое ДТП с участием детей происходит во дворах

15:31 31.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пятая часть ДТП (около 20%) с участием детей в Москве происходит во дворах, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.
"С начала года уже произошло 439 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, 474 ребенка ранено и два ребенка погибло. Еще особенно стоит отметить, что 20% ДТП с участием детей происходит на дворовых территориях", - сказал Ходаков.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Ходаков особо отметил тенденцию к снижению как самих аварий с участием детей в столице, так и снижение числа пострадавших в них в сравнении и с прошлым годом, и с аналогичным периодом 2010-го.
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