В Москве каждое пятое ДТП с участием детей происходит во дворах

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пятая часть ДТП (около 20%) с участием детей в Москве происходит во дворах, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.

"С начала года уже произошло 439 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, 474 ребенка ранено и два ребенка погибло. Еще особенно стоит отметить, что 20% ДТП с участием детей происходит на дворовых территориях", - сказал Ходаков.