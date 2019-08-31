Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС

Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Робот "Федор" в своем аккаунте в Робот "Федор" в своем аккаунте в Twitter пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.

Накануне Овчинин не мог долгое время включить электропитание робота.

"Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота. — Прим. ред.) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта", — сказал российский космонавт в ходе переговоров со специалистами Центра управления полетами.

Однако после этого "Федор" включился.

"Космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем", — говорится в аккаунте "Федора" в Twitter.

Робот прибыл на МКС на "Союз МС-14", который запустили на околоземную орбиту более недели назад. Кораблю удалось пристыковаться к МКС со второй попытки.

Это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор", который проработает на МКС до 6 сентября.