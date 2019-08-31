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РИА Новости

Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС

15:30 31.08.2019 (обновлено: 16:27 31.08.2019)
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© РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
© Роскосмос
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Робот "Федор" в своем аккаунте в Twitter пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Накануне Овчинин не мог долгое время включить электропитание робота.
Опубликовано видео с роботом Федором на МКС
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В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
"Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота. — Прим. ред.) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта", — сказал российский космонавт в ходе переговоров со специалистами Центра управления полетами.
Однако после этого "Федор" включился.
"Космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем", — говорится в аккаунте "Федора" в Twitter.
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
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На роботе "Федор" протестируют новую систему возвращения из космоса
Робот прибыл на МКС на "Союз МС-14", который запустили на околоземную орбиту более недели назад. Кораблю удалось пристыковаться к МКС со второй попытки.
Это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор", который проработает на МКС до 6 сентября.
Сейчас "Федор" находится в модуле "Поиск". К экспериментам с роботом приступил российский космонавт Александр Скворцов, который через подключенный экзоскелет дистанционно управляет "Федором" из модуля "Звезда".
8226847438
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)КосмосМеждународная космическая станцияРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
а мне нравится этот Федор))
31 августа, 15:47
Александр Сергеевич
3510003
Весь мир смеется, Илон Маск отдыхает.
31 августа, 15:56
Dmitriy Koshnikov
14000024
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