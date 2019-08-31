Названы самые популярные внедорожники в мире

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Эксперты портала focus2move составили рейтинг наиболее популярных внедорожников в мире, сообщает "Автостат".
По результатам за первое полугодие, лидером стала Toyota RAV4: за шесть месяцев в мире продали 441,6 тысячи новых кроссоверов. Отмечается, что это на 8,4 процента больше, чем год назад.
Затем идут Honda CR-V (381,5 тысячи экземпляров) и Volkswagen Tiguan (370,7).
Кроме того, в рейтинг наиболее популярных внедорожников вошли Hyundai Tucson и KIA Sportage.
11 августа, 10:56РИА НовостиНазваны самые популярные люксовые автомобили в России