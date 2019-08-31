Афганские военные отразили атаку талибов на Кундуз

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вооружённые силы Афганистана отразили нападение боевиков движения "Талибан" на крупный город Кундуз и взял его под свой контроль, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Асадулла Халид.
Ранее со ссылкой на телеканал сообщалось, что талибы напали на город Кундуз ночью в субботу с трех направлений. По информации властей и СМИ, талибы заняли ряд районов города, где проживает гражданское население. По меньшей мере три сотрудника сил безопасности Афганистана погибли, 11 пострадали в боях с талибами. Местные жители заявили, что в городе не работает связь за исключением правительственной телекоммуникационной компании Salaam. В Кундузе выросли цены на продукты, десятки жителей вынуждены покинуть свои дома.
"Город Кундуз находится под нашим контролем… Нападение "Талибана" на Кундуз было отражено", - приводит слова Халида телеканал Tolo News в Twitter.
Представитель МВД Афганистана заявил, что исполняющие обязанности министра обороны и внутренних дел страны прибыли в Кундуз, чтобы возглавить операцию по "зачистке" окраинных районов города от боевиков.
В свою очередь телеканал 1TV сообщает со ссылкой на обновленные данные МВД, что правительственные силы ликвидировали 56 боевиков.
Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Как заявил РИА Новости бывший командир талибов Акбар Ага, текст мирного соглашения США и "Талибана" готов, заключение договора ожидается на предстоящих выходных. В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что представители США и талибы пока не достигли договоренностей по урегулированию конфликта в Афганистане.